Тамбовщина вместе с австрийцами будет модернизировать АО «ТАМАК»

СЕГОДНЯ 13:18 2019-06-06T13:18:38+03:00

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Во время ПМЭФ-2019 администрация Тамбовской области и ТАМАК Холдинг АГ (Австрийская Республика) заключили соглашение о намерениях к сотрудничеству по реализации инвестиционного проекта модернизации производства АО «ТАМАК». Свои подписи поставили губернатор Тамбовщины Александр Никитин и председатель правления Александр Макулан.

В раках соглашения планируется модернизация производственных мощностей АО «ТАМАК» с целью увеличения выпуска строительных материалов и конструкций на основе древесины с высокой добавленной стоимостью. Эта задача будет выполняться в рамках исполнения национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

- Соглашение будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества, созданию благоприятных организационных, экономических, правовых и других необходимых условий для развития экономической инфраструктуры и экспортного потенциала Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU