В Мичуринске собака заболела бешенством

СЕГОДНЯ 13:05 2019-06-06T13:05:05+03:00

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В городе Мичуринске обнаружили собаку, больную бешенством. По данным Управления Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям, животное обитало на улице Липецкое шоссе города Мичуринска.

- Для предупреждения распространения заболевания животных бешенством постановлением главы администрации Тамбовской области карантин по бешенству установлен в эпизоотическом очаге и неблагополучном пункте, - сообщают в управлении. - При этом территория двора объявлена эпизоотическим очагом, а улицы Городская, Некрасова, Мельничная, Брянская, 12 декабря, участок улицы Липецкое шоссе города Мичуринска неблагополучным пунктом по бешенству животных.

Специалисты напоминают, что в неблагополучных пунктах запрещено проводить выставки собак и кошек, выгуливать собак, продавать животных и вывозить их за пределы местности, где действует карантин.

ИСТОЧНИК KP.RU