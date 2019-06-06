В Тамбовской области мужчину осудили за контрабанду сильнодействующих веществ

СЕГОДНЯ 12:36 2019-06-06T12:36:14+03:00

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В Рассказовском районе суд признл местного жителя виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.226.1 УК РФ, за незаконное перемещение через Государственную границу РФ с государством-членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ.

Не имея медицинских показаний для личного использования лекарств, содержащих сильнодействующие вещества, оборот которых на территории РФ ограничен, мужчина заказал через свой планшет подобный препарат в интернет-магазине, расположенном в Республике Беларусь. Он был задержан сотрудниками государственной безопасности при получении посылки на почте.

- По приговору суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года условно с испытательным сроком три года, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU