2019-06-06T12:17:49+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» будет готовиться к матчам РПЛ в Белоруссии

Здесь команда проведет два учебно-тренировочных сбора
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сборы продлятся до 5 июляСборы продлятся до 5 июля
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8 июня футбольный клуб «Тамбов» начнет подготовку к дебютному в своей истории сезону в Премьер-Лиге в Белоруссии. Базироваться команда будет на территории современной спортивной базы, расположенной в тридцати километрах от Минска в брестском направлении. Кстати, здесь команда проводила летнее межсезонье два прошлых года. На этот раз в Белоруссии пройдет два учебно-тренировочных сбора. Первый начнется 8-го числа, и закончится 20-го. За это время команда проведет несколько контрольных игр. С 23-го июня начнется второй сбор, который продлится до 5-го июля. В этот отрезок времени также запланированы спарринги. Соперники и точные даты матчей будут известны позже.

- Перед вылетом в Минск на первый сбор футболисты пройдут углубленное медицинское освидетельствование в Москве, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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