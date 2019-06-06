В Тамбовской области легковушка врезалась в мопед: один человек ранен

СЕГОДНЯ 11:41 2019-06-06T11:41:35+03:00

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5 июня в одиннадцать часов утра на улице Советской около дома №71А села Петровское Петровского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Богдан», 61-летний мужчина, поворачивая с главной дороги налево, допустил столкновение с мопедом «MotoLand», под управлением 31-летнего, который двигался по главной дороге во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в Петровскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU