2019-06-06T11:41:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области легковушка врезалась в мопед: один человек ранен

Авария случилась в Петровском районе
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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5 июня в одиннадцать часов утра на улице Советской около дома №71А села Петровское Петровского района произошло дорожно-транспортное происшествие.

- Водитель автомобиля «Богдан», 61-летний мужчина, поворачивая с главной дороги налево, допустил столкновение с мопедом «MotoLand», под управлением 31-летнего, который двигался по главной дороге во встречном направлении, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В результате этой аварии водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен в Петровскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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