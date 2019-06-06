В Тамбовской области утонула 18-летняя девушка
Вчера днем, 5 июня, в карьере районного поселка Инжавино утонула 18-летняя девушка. По предварительным данным, она плохо плавала. При этом водный объект, где случилась трагедия, не является местом, специально оборудованным для купания.
- Обстоятельства и причины ее гибели будут установлены в рамках организованной Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доследственной проверки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.
Следователи настоятельно рекомендуют тамбовчанам и гостям региона во избежание подобных трагедий не игнорировать основные правила безопасности на водных объектах и купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где все опасные места обозначены предупредительными знаками и за происходящим на воде наблюдают спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU