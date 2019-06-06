2019-06-06T11:14:35+03:00
Происшествия

В Тамбовской области утонула 18-летняя девушка

Трагедия произошла в Инжавино
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Погибшая не умела хорошо плаватьПогибшая не умела хорошо плаватьФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Вчера днем, 5 июня, в карьере районного поселка Инжавино утонула 18-летняя девушка. По предварительным данным, она плохо плавала. При этом водный объект, где случилась трагедия, не является местом, специально оборудованным для купания.

- Обстоятельства и причины ее гибели будут установлены в рамках организованной Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доследственной проверки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следователи настоятельно рекомендуют тамбовчанам и гостям региона во избежание подобных трагедий не игнорировать основные правила безопасности на водных объектах и купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где все опасные места обозначены предупредительными знаками и за происходящим на воде наблюдают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тамбовской области мужчина расплатился за съемное жилье книжными закладками
Житель Тамбовщины обманул микрофинансовую организацию, сообщив о себе ложные сведения
32 человека погибло в пожарах в Тамбовской области за 5 месяцев
Сбербанк представил новое решение в сфере жилой недвижимости «Проектный бридж»
Тамбовчанин напал на сотрудницу полиции, сделавшую ему замечание по поводу курения возле школы
Тамбовчанам покажут эпизоды сражения под Сталинградом
Тамбовчанин угнал машину и улетел на ней в овраг
Тамбовские коммунальщики спасли косулю, упавшую в очистные сооружения
Тамбовщина вместе с австрийцами будет модернизировать АО «ТАМАК»
В Мичуринске собака заболела бешенством
В Тамбовской области мужчину осудили за контрабанду сильнодействующих веществ
ФК «Тамбов» будет готовиться к матчам РПЛ в Белоруссии
В Тамбовской области легковушка врезалась в мопед: один человек ранен
В честь Дня России и Дня города тамбовчанам раздадут семь тысяч ленточек с триколором
В Тамбовской области перевернулся «Renault Logan»: пострадали два человека
Стражи порядка вернули жительнице Тамбовщины украденные деньги
В Тамбове в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал подросток
Волонтеры-медики помогли провести медосмотр жителей тамбовских сел
Тамбовчанам запретили вход в лес
В Тамбовской области алиментщик продал арестованный приставами велосипед