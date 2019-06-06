В Тамбовской области утонула 18-летняя девушка

СЕГОДНЯ 11:13 2019-06-06T11:14:35+03:00

Погибшая не умела хорошо плавать Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

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Вчера днем, 5 июня, в карьере районного поселка Инжавино утонула 18-летняя девушка. По предварительным данным, она плохо плавала. При этом водный объект, где случилась трагедия, не является местом, специально оборудованным для купания.

- Обстоятельства и причины ее гибели будут установлены в рамках организованной Уваровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области доследственной проверки, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Следователи настоятельно рекомендуют тамбовчанам и гостям региона во избежание подобных трагедий не игнорировать основные правила безопасности на водных объектах и купаться только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где все опасные места обозначены предупредительными знаками и за происходящим на воде наблюдают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU