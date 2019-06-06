2019-06-06T10:44:12+03:00
Общество

В честь Дня России и Дня города тамбовчанам раздадут семь тысяч ленточек с триколором

Молодежь региона проведет патриотическую акцию
Ксения АЛЕШИНА
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Получить ленточку можно будет в скверах и паркахПолучить ленточку можно будет в скверах и паркахФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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По случаю Дня России и Дня города в Тамбове состоится традиционная акция по раздаче ленточек «Триколор», организаторами которой является молодежь региона. Ребята раздадут местным жителям около семи тысяч ленточек с цветами российского флага.

- Молодые люди будут раздавать ленточки на центральных улицах города, в парках и скверах. Так, 8 и 9 июня, в 16 часов акция пройдет в Парке культуры и отдыха, в 16.30 – у памятника Зое Космодемьянской, на площади Музыки, у мемориала «Вечный огонь», у ТРЦ «Рио» и в сквере Петрова, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В сам День России и День города 12 июня акция пройдет в 9.30 на площадке перед Доской Почета города Тамбова, в сквере Петрова, на тамбовском Арбате и перед ТРЦ «Рио».

ИСТОЧНИК KP.RU

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