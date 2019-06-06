2019-06-06T10:00:40+03:00
Происшествия

Стражи порядка вернули жительнице Тамбовщины украденные деньги

Преступление произошло в городе Жердевка
Ирина БУРЯКОВА
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5 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже в Жердевском районе. На место, на улицу Советскую районного центра, прибыли полицейские. 67-летняя женщина рассказала стражам порядка, что у нее украли кошелек, который она забыла в аптеке.

- Изъятие записи видеонаблюдение помогло сотрудникам полиции вычислить злоумышленницу, похитившую кошелек с деньгами в сумме 2 тысячи 550 рублей, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе розыска была задержана местная 38-летняя жительница. Ее доставили в отдел полиции для дачи показаний.

Женщина созналась в краже и вернула похищенный кошелек с деньгами.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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