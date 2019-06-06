2019-06-06T09:45:49+03:00
Происшествия

В Тамбове в ДТП с участием четырех автомобилей пострадал подросток

Авария случилась на Бастионной
Ирина БУРЯКОВА
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Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской областиФото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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5 июня в 16:00 в Тамбове на улице Бастионной в районе дома №1/1 произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. Так, по данным госавтоинспекторов, водитель автомобиля «Mazda 3», 53-летняя женщина, не выбрала безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля «Ford Focus», под управлением 45-летней женщины, и допустила с ним столкновение. После столкновения «Ford Focus» по инерции продолжил движение и столкнулся со стоящим впереди «Renault Fluence», под управлением 32-летней женщины, который также по инерции продолжил движение и допустил столкновение с большегрузом «Нефаз», под управлением 45-летнего мужчины.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

- В результате этого ДТП телесные повреждения получила пассажирка автомобиля «Ford Focus» - 14-летняя девочка, которая была доставлена в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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