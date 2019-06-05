Тамбовчанам запретили вход в лес

СЕГОДНЯ 17:41 2019-06-05T17:41:16+03:00

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В Тамбовской области вводят ограничения на пребывание людей в лесах. На такой шаг региональные власти пошли из-за жаркой погоды и пожароопасной обстановки. Под ограничения попадают леса, расположенные на территории Бондарского, Вернадского, Горельского, Кирсановского, Мичуринского, Моршанского, Серповского, Степного, Тамбовского, Уваровского, Хоботовского, Цнинского, Челнавского лесничеств. На территории указанных лесов запрещено нахождение людей и въезд транспорта за исключением мест, предоставленных под культурно-оздоровительные цели, сроком на 20 дней.

- Управлению лесами области поручено установить информационные аншлаги и шлагбаумы на лесных дорогах, а также создать систему стационарных постов вблизи лесных поселков, - сообщает пресс-служба администрации области. - Обращения граждан по поводу ограничений пребывания в лесах будут приниматься по телефону диспетчерской службы управления лесами области 720014 и единому номеру лесной охраны 88001009400.

ИСТОЧНИК KP.RU