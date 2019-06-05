2019-06-05T17:23:11+03:00
Общество

В Тамбовской области алиментщик продал арестованный приставами велосипед

Погашать задолженность перед своим ребенком мужчина не собирался
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В городе Уварово местный житель задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Тогда судебные приставы арестовали велосипед, принадлежащий ему на праве собственности.

Двухколесный транспорт был оставлен мужчине на ответственное хранение без права пользования, а его в свою очередь под роспись предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества.

Однако мужчина продал арестованный велосипед, но деньги от продажи в счет уплаты алиментов не перечислил. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и направлено для рассмотрения в суд.

- Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил должнику наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волонтеры-медики помогли провести медосмотр жителей тамбовских сел
Тамбовчанам запретили вход в лес
В Никифоровском районе, жители которого опасаются «мусорной» катастрофы, избрали нового главу
Полицейские вернули жителю Тамбовщины похищенные холодильники и автомобильные диски
На Набережной в Мичуринске появится детский игровой комплекс за 8,5 млн рублей
Тамбовскими садами будет управлять искусственный интеллект
Делегация Тамбовской области во главе с губернатором участвует в ПМЭФ-2019
Москвич залил в бак 25 литров бензина на тамбовской заправке и уехал, не заплатив
Прокуратура потребовала от администрации Тамбова сделать уличное освещение на улице Кавказской
Житель Тамбовщины отправится за решетку на 11 лет за убийство сожительницы
Тамбовские полицейские задержали челябинца, похитившего у предпринимателей крупные партии цемента
Музей-усадьбу А.М. Герасимова в Мичуринске отремонтируют за 5 млн рублей
В Тамбовской области умирает в два раза больше людей, чем рождается
В Тамбове провели фестиваль «Державинский & Джаз»
В Воронеже для журналистов провели пресс-тур по новостройкам
Тамбовчанин погасил задолженность по алиментам, чтобы не лишиться водительских прав
В Мичуринске преображают сквер на улице Советской
На подъезде к Тамбову автобус «подмял» под себя «Matiz»
Роспотребнадзор забраковал два пляжа в Тамбове
6-летняя девочка пострадала в аварии на перекрестке Студенецкой Набережной и Базарной в Тамбове
Тамбовскую область снова признали самым чистым регионом страны
204 выпускника в Тамбове будут сдавать ЕГЭ по ин. язу и 301 - по физике