В Тамбовской области алиментщик продал арестованный приставами велосипед

СЕГОДНЯ 17:22 2019-06-05T17:23:11+03:00

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В городе Уварово местный житель задолжал по алиментам более 200 тысяч рублей. Тогда судебные приставы арестовали велосипед, принадлежащий ему на праве собственности.

Двухколесный транспорт был оставлен мужчине на ответственное хранение без права пользования, а его в свою очередь под роспись предупредили об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ за растрату, отчуждение, сокрытие или незаконную передачу имущества.

Однако мужчина продал арестованный велосипед, но деньги от продажи в счет уплаты алиментов не перечислил. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» и направлено для рассмотрения в суд.

- Суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил должнику наказание в виде 120 часов обязательных работ, - сообщили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU