В Никифоровском районе, жители которого опасаются «мусорной» катастрофы, избрали нового главу

СЕГОДНЯ 16:53 2019-06-05T16:53:36+03:00

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Вакантное место главы Никифоровского района занял 47-летний Евгений Голенков. Его кандидатуру единогласно поддержали 5 июня на заседании Никифоровского Районного совета народных депутатов. Как сообщает официальный сайт «ЕР», ранее Голенков работал старшим судебным приставом.

Помимо Евгения Владимировича, в конкурсе участвовали еще три кандидата. По его итогам новый глава набрал 100, 02 балла, Валерий Смыков – 82,98 балла, Сергей Шубин — 76,98 балла, Сергей Волков – 76,02 балла.

Напомним, прежний руководитель Никифоровского района Александр Щербаков в январе этого года лишился своего поста. Местным жителям стало известно о том, что недалеко от райцентра Дмитриевка планируют построить полигон, куда будут свозить мусор со всей области. Чтобы не допустить экологической катастрофы рядом со своими домами, люди устроили акции протеста и высказали недоверие действующей власти. Щербаков написал заявление «по собственному». В районе объявили конкурс по выбору нового руководителя.

Накануне выборов никифоровцы встретились с кандидатами на пост руководителя района и задали им вопрос об их видении решения проблемы с полигоном. По словам местных жителей, каждый из кандидатов на пост главы Никифоровского района высказался против размещения огромного полигона рядом с райцентром и намерен бороться с ТСК.

- Довериться в этом вопросе пока можно только Сергею Шубину, который стоял у истоков этой борьбы и за всех за нас выиграл суд по публичным слушаниям, которые признаны несуществующими. Что касается всех остальных претендентов, то их обещания можно расценивать, как благие намерения, - пишут никифоровцы в соцсети.

Люди все еще опасаются возобновления «мусорной» истории, ведь АО «Тамбовская сетевая компания» отступаться от объекта, в который вложены огромным деньги не намерена — компания не раз обращалась в администрацию района за разрешением на введении полигона в действие. Но пока его не получила.

Фото: официальный сайт "ЕР"

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ИСТОЧНИК KP.RU