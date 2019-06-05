2019-06-05T16:20:24+03:00
Происшествия

Полицейские вернули жителю Тамбовщины похищенные холодильники и автомобильные диски

А также газовый баллон
Ирина БУРЯКОВА
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4 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже в Бондарском районе. На место, в село Знаменка, прибыли полицейские. При опросе 71-летнего мужчины они выяснили, что из его дома ночью, взломав дверной замок, украли имущество. Воспользовавшись тем, что владельца не было дома, злоумышленник унес две газовые плиты, газовый баллон и два диска от автомобиля «Нива».

- Эксперты провели тщательный осмотр места кражи и выявили оставленные следы пальцев рук и обуви, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В итоге стражи порядка задержали 27-летнего подозреваемого, проживающего в селе Малое-Гагарино.

- По словам задержанного, похищенное он хотел сдать в пункт приема металлолома, - сказали в полиции. - В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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