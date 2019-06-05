2019-06-05T15:42:47+03:00
Общество

На Набережной в Мичуринске появится детский игровой комплекс за 8,5 млн рублей

Он будет оснащен встроенным телескопом
Ксения АЛЕШИНА
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Так буде выглядеть детская игровая зонаТак буде выглядеть детская игровая зонаФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске благоустраивают городскую Набережную. Для детей от трех лет к этой осени там сделают игровой комплекс «Башня» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти цели потратят 8,5 млн рублей.

- Создание красивой набережной для массового отдыха взрослых и детей - один из самых значимых проектов в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Мичуринска. В этом году жители по результатам проведенного рейтингового голосования остановили свой выбор на продолжении работ по благоустройству набережной. Учитывая тот факт, что в экологически чистом месте возле реки гуляет большое число семей с детьми, было принято решение о возведении детского игрового комплекса, - говорит глава наукограда Максим Харников.

В настоящий момент к концу подходят торги по приобретению и установке игрового комплекса. К монтажу специалисты приступят в течение трех месяцев. Комплекс будет состоять из горок, пяти мостиков (с качающимися ступенями, с прямым бревном, мост в виде платформы, в виде вертикальной сетки для лазания, рукоход), а также башней с встроенным телескопом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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