Тамбовскими садами будет управлять искусственный интеллект

СЕГОДНЯ 15:29 2019-06-05T15:35:43+03:00

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Внедрение цифровых технологий в сельскохозяйственную сферу Тамбовской области сегодня является одной из приоритетных задач, обозначенных в стратегии развития региона. Ученые Тамбовщины активно работают в этом направлении и уже приступили к внедрению "цифры" в садоводстве.

- Пока именно эта сфера остается наименее автоматизированной в России из-за своей специфичности, - отмечают в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Проект по развитию сферы интенсивного садоводства разработали сотрудники учебно-исследовательской лаборатории точного земледелия МичГАУ. Это позволяет проводить точный анализ исследуемых территорий и повысить качественные показатели данных участков.

Как отмечает губернатор Александр Никитин, реализуемые на территории области технологии и подходы к ведению сельского хозяйства помогут существенно расширить горизонты промышленного производства конкурентной плодово-ягодной продукции в стране.

- Для проведения перспективных научных исследований в агросфере региона как раз и создана лаборатория точного земледелия. Точное земледелие - это форма управления сельским хозяйством, заключающаяся в применении ресурсосберегающих технологий в растениеводстве. Для этого используется техника, оснащенная мощными компьютерами, системами GPS, бортовыми датчиками и другими автоматическими устройствами, - говорят в региональной администрации. - Такая техника имеется в распоряжении сотрудников лаборатории. Беспилотники используются для ведения детального мониторинга сельхозугодий, выращиваемых культур и получения данных о состоянии растений, степени их развития, потребности в удобрениях, поливе.

Ученые университета с помощью квадрокоптера проводят фото- и видеофиксацию микрорельефа полей, выявляют заболоченные и переувлажненные земельные участки, наблюдают за всхожестью и состоянием растений, дистанционно определяют болезни и вредителей на сельскохозяйственных культурах, осуществляют тепловизионную оценку сооружений агропромышленного комплекса.

Освоение технологий точного земледелия открывает перед учеными новые возможности в проведении перспективных исследований АПК региона, а также способствует расширению научных и партнерских связей с производителями сельскохозяйственной продукции. По словам ректора Мичуринского ГАУ Вадима Бабушкина, в последние годы в вузе создано много уникальных исследовательских объектов.

- Сегодня мы реализуем проект по интеграции возможностей лаборатории точного земледелия с разработанным в стенах университета роботом-трактором «RV-7», ведь будущее агропрома России - в новых кадрах и современных технологиях, связанных с большими данными, робототехникой, интернетом вещей, беспроводной связью и беспилотными технологиями, - сказал Вадим Бабушкин.

ИСТОЧНИК KP.RU