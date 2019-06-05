Делегация Тамбовской области во главе с губернатором участвует в ПМЭФ-2019

СЕГОДНЯ 14:59 2019-06-05T15:01:14+03:00

Впервые у региона будет собственный выставочный центр, оформленный в виде музея-усадьбы «Ивановка»

Изменить размер текста: A A

Тамбовская область примет участие в работе Петербургского международного экономического форума, который пройдет 6-7 июня. Делегация региона во главе с губернатором Александром Никитиным будет активно участвовать в программных мероприятиях, проведет ряд деловых встреч и подпишет несколько соглашений.

- Ключевой темой форума в этом году станет формирование устойчивого развития. Будут обсуждаться вопросы инвестиций, финансов, энергетики, инноваций, высоких технологий и другие, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - На ПМЭФ-2019 съедутся главы государств и правительств зарубежных стран, представители российских регионов, руководители крупных российских и международных компаний и банков.

Тамбовская область презентует инвестиционные, туристические и культурные проекты. Впервые у региона будет собственный выставочный центр, оформленный в виде музея-усадьбы Сергея Рахманинова «Ивановка».

- Посетители тамбовского стенда познакомятся с главной туристической меккой региона: попадут в интерьеры, где жил и творил великий композитор, - отмечают в ведомстве. - В рамках ПМЭФ Тамбовская область планирует заключить ряд инвестиционных соглашений с российскими и зарубежными компаниями по реализации совместных проектов. Губернатор Александр Никитин проведет деловые переговоры с иностранными инвесторами.

На второй день форума тамбовская делегация примет участие в презентации результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России, а также в пленарном заседании, на котором выступит президент РФ Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU