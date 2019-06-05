Москвич залил в бак 25 литров бензина на тамбовской заправке и уехал, не заплатив

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-05T14:38:06+03:00

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В отдел полиции 4 июня поступило сообщение менеджера авто, расположенной на улицн Советской райцентра Инжавино. По словам женщины, клиент открыто похитил 25 литров бензина марки «92». Она пробила мужчине чек на оплату услуги, а тот, в свою очередь, отдал ей свою банковскую кредитную карту, однако на ней денег не оказалось.

Сотрудница заправки вместе с напарницей вышли и сообщили водителю автомобиля «ВАЗ-211340», что на карте нет средств и предложили оплатить наличными. В это время он нажал на газ и быстро уехал.

Тамбовскими полицейскими был введен план по перехвату транспортного средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий мужчину задержали на территории соседнего района. Правонарушителем оказался 28-летний житель Москвы.

- В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 161 УК РФ «Грабеж». Согласно санкции статьи виновный наказывается обязательными работами либо исправительными работами, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет. Ведется дальнейшее расследование, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU