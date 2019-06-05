2019-06-05T14:26:57+03:00
Общество

Прокуратура потребовала от администрации Тамбова сделать уличное освещение на улице Кавказской

Чиновники ссылались на нехватку денег в бюджете
Ксения АЛЕШИНА
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Прокуратура Советского района города Тамбова по результатам проверки многочисленных обращений местных жителей обратилась в суд с требованиями к городской администрации установить наружное освещение по улице Кавказской и оборудовать там пешеходный тротуар.

Решением Ленинского районного суда от 27 февраля текущего года требования прокурора были удовлетворены, однако администрации с этим не согласилась и обжаловала принятое решение в апелляционном порядке.

- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием администрации г. Тамбова грубо нарушаются права граждан в сфере безопасности дорожного движения, а недостаточность бюджетных средств не может являться основанием для освобождения от исполнения возложенной законом обязанности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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