Прокуратура потребовала от администрации Тамбова сделать уличное освещение на улице Кавказской
Прокуратура Советского района города Тамбова по результатам проверки многочисленных обращений местных жителей обратилась в суд с требованиями к городской администрации установить наружное освещение по улице Кавказской и оборудовать там пешеходный тротуар.
Решением Ленинского районного суда от 27 февраля текущего года требования прокурора были удовлетворены, однако администрации с этим не согласилась и обжаловала принятое решение в апелляционном порядке.
- Судебная коллегия по гражданским делам Тамбовского областного суда, оставляя решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу ответчика - без удовлетворения, признала доводы прокуратуры района обоснованными, указав, что бездействием администрации г. Тамбова грубо нарушаются права граждан в сфере безопасности дорожного движения, а недостаточность бюджетных средств не может являться основанием для освобождения от исполнения возложенной законом обязанности, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU