Житель Тамбовщины отправится за решетку на 11 лет за убийство сожительницы

СЕГОДНЯ 13:45 2019-06-05T14:16:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В Котовске суд вынес приговор в отношении 54-летного местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство».

Тело 51-летней женщины с ножевыми ранениями было найдено 19 февраля этого года в одной из квартир многоквартирного жилого дома по улице Октябрьской города Котовска.

- Следствием и судом установлено, что 17 февраля текущего года осужденный в ходе бытового конфликта нанес гражданской супруге несколько ударов ножом в область шеи, от которых она сразу скончалась. О произошедшем злоумышленник только через два дня рассказал родственникам, которые сразу обратились в правоохранительные органы, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

Также выяснилось, что ранее котовчанин уже нападал на гражданскую жену с ножом, правда, тогда женщину удалось спасти. По информации региональной прокуратуры, мужчина был приговорен к реальному сроку лишения свободы.

- С учетом личности подсудимого, который не трудоустроен, с 2016 года состоит на диспансерном учете в наркологическом кабинете ТОГБУЗ «Городская клиническая больница города Котовска» с диагнозом: «Алкогольная зависимость», также смягчающие и отягчающие вину обстоятельства, суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и ему назначено наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU