Музей-усадьбу А.М. Герасимова в Мичуринске отремонтируют за 5 млн рублей

СЕГОДНЯ 12:27 2019-06-05T12:27:11+03:00

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В Мичуринске приводят в порядок музей-усадьбу, где жил народный художник СССР А.М. Герасимов. Ремонтные работы обойдутся более чем в 5 миллионов рублей, выделенных из бюджета области. Их планируют закончить к 1 сентября.

Известно, что в двухэтажном здании будут гидроизолированы фундаменты, стены подвала и полы. Также рабочие отштукатурят стены на первом этаже и заменят водосточные трубы.

- Дом Александра Герасимова остался таким же, каким был при жизни художника. В нем можно увидеть предметы быта, ранние работы художника, фотографии, документы, книги. Александр Герасимов написал всемирно известные картины: «Мокрая терраса», «Ленин на трибуне», «Портрет И.В.Сталина», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU