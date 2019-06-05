2019-06-05T12:27:11+03:00
Общество

Музей-усадьбу А.М. Герасимова в Мичуринске отремонтируют за 5 млн рублей

К 1 сентября работы на объекте культурного наследия завершатся
Ксения АЛЕШИНА
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Народный художник СССР жил в этом зданииНародный художник СССР жил в этом зданииФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске приводят в порядок музей-усадьбу, где жил народный художник СССР А.М. Герасимов. Ремонтные работы обойдутся более чем в 5 миллионов рублей, выделенных из бюджета области. Их планируют закончить к 1 сентября.

Известно, что в двухэтажном здании будут гидроизолированы фундаменты, стены подвала и полы. Также рабочие отштукатурят стены на первом этаже и заменят водосточные трубы.

- Дом Александра Герасимова остался таким же, каким был при жизни художника. В нем можно увидеть предметы быта, ранние работы художника, фотографии, документы, книги. Александр Герасимов написал всемирно известные картины: «Мокрая терраса», «Ленин на трибуне», «Портрет И.В.Сталина», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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