2019-06-05T12:09:25+03:00
Общество

В Тамбовской области умирает в два раза больше людей, чем рождается

За три месяца этого года на свет появились меньше 2 тысяч детей, а скончались почти 4 тысячи жителей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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На тамбовских кладбищах каждый месяц становится на 1200 могил большеНа тамбовских кладбищах каждый месяц становится на 1200 могил больше
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Тамбовская область продолжает вымирать. По данным Тамбовстат в регионе снижается рождаемость, а смертность остается на очень высоком уровне.

- В январе-марте этого в области зарегистрировано 1,9 тыс. новорожденных, это на 70 младенцев меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, - говорится в сообщении Тамбовстата. - Умерло за этот же период 3814 жителей области.

Отмечается, что количество родившихся увеличилось в городах Тамбове, Моршанске, Рассказово, Уварово, а также Гавриловском, Кирсановском, Моршанском, Тамбовском и Уметском районах.

Число умерших увеличилось в Кирсановском, Мичуринском, Мордовском и Мучкапском районах.

В целом по области в январе-марте превышение числа умерших над родившимися составило 99,2%. Это незначительно меньше чем в прошлом году, тогда умерло в 2,1 раза больше тамбовчан, чем родилось.

Есть районы, где смертность значительно превышает рождаемость. Среди неблагополучных по этому показателю - Знаменский, Мордовский, Моршанский, Первомайский, Пичаевский, Староюрьевский и Уметский районы. Здесь смертность превышает рождаемость в 3,1-3,8 раза. Хуже всего ситуация в Бондарском, Мучкапском, Сосновском, Уваровском. Умирает здесь в 4,1-6,3 раза больше жителей, чем появляется на свет.

Основными причинами смерти тамбовчан остаются болезни системы кровообращения, онкологические заболевания, а также внешние факторы (убийства, ДТП, пожары и другие несчастные случаи). Из-за этих трех факторов в январе-марте произошли почти 60% от общего количества смертей.

Подсчитано, что только от инфарктов и инсультов за три месяца в области скончались 1600 жителей области, это почти 41 % от общего числа умерших. Несчастные случаи стали причиной гибели 234 тамбовчан.

Неблагополучной является статистика детской смертности. Если за первые три месяца 2018 года в области умерли 5 детей в возрасти до одного года, то в 2019 зафиксировано уже 7 таких смертей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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