В Тамбове провели фестиваль «Державинский & Джаз»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-06-05T12:04:01+03:00

Он стал третьим за всю историю существования вуза

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В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялся межрегиональный фестиваль джазовой музыки «Державинский & Джаз». Участники фестиваля - это студенты, профессиональные и любительские джазовые коллективы и исполнители.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина

- Джаз - это самая демократическая музыка, занимающая достойное место в искусстве, - говорит ректор Владимир Стромов. - Фестиваль проходит в Державинском университете в третий раз и с каждым годом набирает обороты. Мы сделаем все для того, чтобы этот музыкальный праздник проводился и дальше.

Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина

Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина

В этот раз в джазовом фестивале приняли участие представители Тамбова, Воронежа, Липецка, Москвы и Энгельса.

ИСТОЧНИК KP.RU