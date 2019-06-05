В Тамбове провели фестиваль «Державинский & Джаз»
В Тамбовском государственном университете имени Державина состоялся межрегиональный фестиваль джазовой музыки «Державинский & Джаз». Участники фестиваля - это студенты, профессиональные и любительские джазовые коллективы и исполнители.
Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина
- Джаз - это самая демократическая музыка, занимающая достойное место в искусстве, - говорит ректор Владимир Стромов. - Фестиваль проходит в Державинском университете в третий раз и с каждым годом набирает обороты. Мы сделаем все для того, чтобы этот музыкальный праздник проводился и дальше.
Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина
Фото: пресс-служба ТГУ им. Державина
В этот раз в джазовом фестивале приняли участие представители Тамбова, Воронежа, Липецка, Москвы и Энгельса.
ИСТОЧНИК KP.RU