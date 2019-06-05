На подъезде к Тамбову автобус «подмял» под себя «Matiz»

СЕГОДНЯ 10:59 2019-06-05T11:02:31+03:00

Автобус врезался в малолитражку, остановившуюся на "зебре" Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария с участием автобуса произошла 4 мая в 13 часов 20 минут на Рассказовском шоссе в районе дома №8 города Тамбова. Как сообщили в региональном УГИБДД, водитель автобуса «ПАЗ 433402», 59-летний мужчина не выбрал безопасную дистанцию и наехал на автомобиль «Daewoo Matiz», который остановился на нерегулируемом пешеходном переходе, чтобы пропустить людей. За рулем малолитражки находилась 20-летня девушка.

- В результате аварии водителя автомобиля «Daewoo Matiz» с травмами доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова, - рассказали в пресс-службе областного УГИБДД.

Пострадала водитель легкового автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU