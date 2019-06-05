В Мичуринске преображают сквер на улице Советской

СЕГОДНЯ 11:19 2019-06-05T11:19:00+03:00

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В этом году сквер на улице Советской в городе Мичуринске Тамбовской области ожидает преображение. Новые деревья, кустарники, клумбы и тротуарная плитка уже в этом году должны появиться в одном из самых востребованных мест отдыха горожан. Сегодня в сквере приступили к работам, первым этапом которых является удаление старых и аварийных насаждений.

- Сквер на улице Советской - одна из главных достопримечательностей Мичуринска. Центр города является основной площадкой в дни проведения массовых мероприятий, - сообщает пресс-служба администрации Мичуринска. - Поэтому руководством города было принято решение о направлении средств, выделенных по линии наукограда, на приведение в должное состояние данной общественной территории.

Сотрудники управления архитектуры и строительства разработали эскизный проект. Важным этапом специалисты считают обновление тротуарной плитки, а также схемы озеленения. Рассматривается вопрос и об организации декоративной подсветки и установке арт-объектов.

ИСТОЧНИК KP.RU