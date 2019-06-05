2019-06-05T09:34:29+03:00
Общество

Тамбовскую область снова признали самым чистым регионом страны

Свои позиции в экологическом рейтинге регион не сдает с 2011 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовская область снова стала лидером экологического благополучия России. В рейтинге общественной организации "Зеленый патруль" по итогам весны регион вновь на первом месте. Вместе с Тамбовщиной в список экологически чистых регионов страны вошли Алтайский край, республика Алтай и Белгородская область.

Национальный экологический рейтинг регионов РФ рассчитывается экологами с 2007 года и публикуется по итогам каждого сезона, четыре раза в год. При составлении рейтинга учитываются состояние воздуха, воды, выбросов, а также активность общественных организаций и ответственность власти. Тамбовская область является неизменным лидером всероссийского экологического рейтинга с 2011 года и неоднократно становилась лауреатом премии неправительственного экологического фонда имени Вернадского.

- Масштабная работа по сохранению экологического благополучия продолжится на Тамбовщине в рамках реализации национального проекта «Экология», - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области. - Регион участвует в пяти из одиннадцати федеральных экологических проектов: «Сохранение лесов», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

ИСТОЧНИК KP.RU

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