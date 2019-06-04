В Тамбове возобновили ремонт тротуаров на Интернациональной

СЕГОДНЯ 17:54 2019-06-04T17:54:47+03:00

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В Тамбове возобновились работы по укладке тротуарной плитки на пешеходных дорожках улицы Интернациональной. К ремонту здесь приступили в апреле, но затем работы остановились. Сначала в администрации города Тамбова сообщили, что это произошло из-за финансовых разногласий между генподрядчиком и фирмой, которая непосредственно выполняла работы. Сейчас перерыв объясняют приостановкой работы завода-изготовителя.

- Оборудование для ремонта было заказано из-за границы, поэтому его пришлось достаточно долго ждать, - объясняет ведущий инженер по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Роман Загумённов. – После того, как эти вопросы были улажены, подрядная организация приступила к укладке плитки.

Напомним, проектно-сметной документацией предусмотрено устройство покрытия из тротуарной плитки общей площадью 23200 кв. метров. В июле подрядчики приступят к ремонту заездных карманов и парковок на площади 3500 кв. метров. Выполнить работы в полном объеме планируется в срок до 1 сентября текущего года.

Работы завершат до 1 сентября

ИСТОЧНИК KP.RU