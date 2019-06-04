2019-06-04T17:41:06+03:00
Общество

Осужденному тамбовской колонии пытались передать мобильник и шнур в посылке с медом

Запрещенные предметы до адресата так и не дошли
Ксения АЛЕШИНА
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Запрещенные предметы спрятали в пластиковых ведерках со смесью меда и ореховЗапрещенные предметы спрятали в пластиковых ведерках со смесью меда и ореховФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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Сотрудники исправительной колонии № 4, расположенную в Сосновском районе Тамбовской области, предотвратили доставку средств сотовой связи на режимную территорию. Запрещенные предметы они нашли при досмотре посылки, которая пришла одному из осужденных.

Так, в пластиковых ведерках с густой смесью меда и орехов оказались спрятаны сотовый телефон и USB шнур. Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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