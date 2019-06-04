2019-06-04T17:57:28+03:00
Общество

204 выпускника в Тамбове будут сдавать ЕГЭ по ин. язу и 301 - по физике

Экзамен по иностранному языку разделен на две части, вторая часть - 7 июня
Ирина БУРЯКОВА
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Английский, немецкий и французский - завтра, 5 июня, 204 одиннадцатиклассника в Тамбове будут сдавать письменную часть Единого государственного экзамена по иностранному языку. В этот же день 301 выпускник будет сдавать ЕГЭ по физике. С 2015 года ЕГЭ по иностранным языкам разделен на две части: устную и письменную часть. Сдают их выпускники в разные даты. Завтра ребятам предстоит показать свои знания в ходе письменного экзамена, устную часть они будут сдавать 7 июня.

- Оценка за иностранный язык суммируется из результатов сдачи экзамена в устной и письменной форме. Результаты экзаменов можно будет узнать 21 июня. Срок подачи апелляции с 24 по 25 июня. В этом году экзамен по английскому языку будут сдавать 185 человек, по немецкому - 16 человек и французскому языку - 3 человека, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В 2018 году, по данным ведомства, средний тестовый балл по английскому языку составил 76 баллов, немецкому - 79,3 балла, французскому - 76,5 баллов. Более половины выпускников, сдававших в прошлом году иностранный язык, получили на ЕГЭ от 80 до 100 баллов.

- Результаты экзамена по физике можно будет узнать 18 июня, а подать апелляцию - в период с 19 по 20 июня, - информирует администрация города. - В прошлом году по физике средний тестовый балл составил 57,7. Среди 302 выпускников города Тамбова, сдавших ЕГЭ по физике в 2018 году, 10% получили на экзамене более 80 баллов, а 6 выпускников - высший, 100-балльный результат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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