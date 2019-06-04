В Тамбовской области зарегистрирован первый случай болезни Лайма

СЕГОДНЯ 16:39 2019-06-04T16:39:48+03:00

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Как сообщает региональное управление Роспотребназдора, на территории Тамбовщины сохраняется активность клещей. Они опасны тем, что распространяют такие инфекционные заболевания как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию и моноцитарный эрлихиоз.

Так, зарегистрирован первый за этот год случай заболевания клещевым боррелиозом. Всего же за прошедшую неделю в медицинские организации области обратились 1455 пострадавших от укусов клещей, в том числе 424 ребенка.

- В текущем году доставлено и исследовано 1034 пробы клещей снятых с людей. В 163 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 15%), в 51 случае – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 7 %). Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено. В области продолжаются энтомологические обследования мест массового пребывания населения и акарицидные обработки, - сообщают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU