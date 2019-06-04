В Тамбовской области зарегистрирован первый случай болезни Лайма
Как сообщает региональное управление Роспотребназдора, на территории Тамбовщины сохраняется активность клещей. Они опасны тем, что распространяют такие инфекционные заболевания как клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, туляремию и моноцитарный эрлихиоз.
Так, зарегистрирован первый за этот год случай заболевания клещевым боррелиозом. Всего же за прошедшую неделю в медицинские организации области обратились 1455 пострадавших от укусов клещей, в том числе 424 ребенка.
- В текущем году доставлено и исследовано 1034 пробы клещей снятых с людей. В 163 случаях получен положительный результат на клещевой боррелиоз (удельный вес зараженных клещей составил 15%), в 51 случае – на гранулоцитарный анаплазмоз (удельный вес инфицированных клещей составил 7 %). Клещей, инфицированных вирусом клещевого энцефалита не выявлено. В области продолжаются энтомологические обследования мест массового пребывания населения и акарицидные обработки, - сообщают специалисты.
ИСТОЧНИК KP.RU