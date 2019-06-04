2019-06-04T16:22:52+03:00
Происшествия

Полицейские вернули жительнице Тамбовщине имущество, которое у нее украл родственник

Преступление произошло в поселке Коммунар
Ирина БУРЯКОВА
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3 июня в дежурную часть поступило сообщение о краже в Мичуринском районе. На место, в поселок Коммунар, выехали полицейские. Они опросили 50-летнюю потерпевшую и ее соседей. Выяснилось, что пока женщина была на работе, из дома украли телевизор марки «LG».

- Удалось установить, что к краже, возможно, причастен родственник этой женщины, проживающий с ней в одном доме. 33-летнего мужчину доставили в отдел полиции и опросили. Он сознался в краже, которую совершил еще 1 июня, и вернул похищенный телевизор. По его словам, бытовую технику он собирался продать, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

По информации сотрудников полиции, ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В настоящий момент стражи порядка решают вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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