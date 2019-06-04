Въезд в Мичуринск со стороны Тамбова украсили цветочными арками
Наукоград «зацвел» почти на 1 млн рублей
30 тысяч цветов и декоративных растений высажены к летуФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске на въезде в город со стороны Тамбова, а также на пересечении улиц Советской и Красной появились цветочные арки из петуний. Всего же 30 тысяч цветов и декоративных растений высадили в наукограде к началу этого лета.
- Город-сад должен быть поистине красивым и цветущим, поэтому к началу лета мы постарались создать еще большее число видовых цветочных зон, теперь их 17. На эти цели из городского бюджета выделено порядка миллиона рублей, - прокомментировал глава города Мичуринска Максим Харников.
ИСТОЧНИК KP.RU