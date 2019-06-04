2019-06-04T12:41:24+03:00
Происшествия

Тамбовчанин украл с чужой банковской карты 30 тысяч рублей

Похищенную сумму он потратил на личные нужды
Ксения АЛЕШИНА
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За минувшие сутки тамбовские полицейские раскрыли преступление, совершенное в мае текущего года. В дежурную часть полиции УМВД по городу Тамбову обратился 62-летний житель областного центра, который рассказал, что с его утерянной банковской карты было украдено 30 000 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что 6 мая неизвестный снял деньги на бульваре Энтузиастов. Злоумышленника удалось найти благодаря записи с камеры видеонаблюдения. Им оказался 29-летний мужчина. Его задержали и доставили в отдел полиции, где он сознался в краже.

- Задержанный пояснил что успел потратить похищенную сумму. Теперь ему придется возместить потерпевшему материальный ущерб из своего кошелька. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области, в настоящий момент в отношении него ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по п. «Г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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