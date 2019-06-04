Тамбов готовится к празднованию Дня России и Дня города: программа на 12 июня

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-04T12:17:58+03:00

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12 июня Тамбов отмечает День России и День города. Праздничная программа в этот день начнется в 10 утра с церемонии поднятия флагов и традиционного мероприятия - вручения сертификатов тем горожанам, чьи имена занесены на Доску Почета Тамбова в текущем году.

- Во второй половине дня 12 июня центральная часть Тамбова станет пешеходной. Праздничные программы стартуют сразу на нескольких площадках в 17:00. Будут задействованы Ленинский сквер, сквер имени Петрова, сквер по улице Державинской, сквер у памятника Космодемьянской, а также центральная часть улицы Советской и улицы Горького, - сообщает пресс-служба администрации Тамбова.

В это время в сквере за памятником Ленина, на площадке "Тамбов - город боевой славы" тамбовчане смогут увидеть выставки, подготовленные поисковыми отрядами, услышать музыку в исполнении военных оркестров, попробовать кашу из полевой кухни. На самой площади в это время будет организован показ военной и специализированной техники.

Площадка «Арт-Тамбов» развернется в сквере у памятника Космодемьянской, а площадка «Год театра в Тамбове» - на улице Горького. Там можно будет сфотографироваться в специально подготовленных фотозонах, увидеть костюмы разных эпох. Новшеством этого года станет организация показа 4 спектаклей Театра кукол и Тамбовского молодежного театра прямо под открытым небом.

«Городские истории» тамбовчане смогут увидеть и услышать в сквере Петрова. Там же будет организована площадка «Читающий город». Книги и инсталляции, подготовленные сотрудниками библиотек, включая специальную литературу для слабовидящих и слепых, работа «свободного микрофона», дающего возможность всем желающим проявить искусство декламации, а также туристический блок и концерт, подготовленный ребятами из детской школы искусств №3 - все это и многое другое можно будет увидеть, придя в сквер.

Улица Державинская в этот день будет отдана юному поколению, площадка здесь и получила такое название - «Молодежная». Концертные выступления, демонстрация достижений учреждений образования и дополнительного образования, интерактивные площадки - не только дети и молодежь, но и взрослые наверняка найдут для себя что-то интересное. Впрочем, как и те, кто придет на улицу Советскую, где на участке от ТРЦ «РИО» до улицы Октябрьской появится «Детский квартал». Там пройдет парад колясок, будут подготовлены выставки, мастер-классы.

- Не останется в стороне и улица Набережная. На нижней аллее тамбовчан и гостей ждет площадка «Гастрономическая», где тем, кто придет на праздник всей семьей, предложат попробовать силы в совместном приготовлении блюд, а на верхней аллее - выставка-продажа изделий народных промыслов, - говорят в городской администрации. - Второй год подряд в нашем городе будет проведен фестиваль военной реконструкции. Выступление реконструкторов пройдет на заречной территории.

Фестиваль народного творчества начнется на площади Музыки в 17:00. Завершится праздничная программа фейерверком в 23:00 на заречной территории и у культурно-досугового центра «Мир».

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ИСТОЧНИК KP.RU