2019-06-04T11:44:15+03:00
Происшествия

Тамбовчанка забила мужа до смерти металлическим прутом и выбросила его тело в реку

Мертвого 40-летнего мужчину нашли в реке Польной Воронеж Мичуринского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тело убитого обнаружили в реке Польной ВоронежТело убитого обнаружили в реке Польной Воронеж
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Днем 3 июня 2019 года в реке Польной Воронеж в районе села Устье Мичуринского района местный житель нашел тело 40-летнего мужчины с травмами головы, свидетельствующими о насильственном характере его смерти.

- По данному факту в Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщили в СК по региону. - По подозрению в совершении данного преступления задержана 38-летняя супруга погибшего.

По версии следствия, ночью 3 июня текущего года муж и жена поссорились Причиной конфликта стало постоянное пьянство хозяина дома. В итоге разозлившаяся женщина принесла с террасы металлический прут и несколько раз ударила им супруга по голове. От полученных травм мужчина сразу скончался. Чтобы скрыть преступление, предполагаемая убийца погрузила тело в легковой автомобиль, вывезла его к берегу реки и вместе с орудием убийства бросила в воду. Женщина задержана, решается вопрос о ее заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото СУ СКР по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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