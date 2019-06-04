«Знакомые все лица»: кого увидят тамбовчане на обновленной доске Почета?

СЕГОДНЯ 11:29 2019-06-04T11:30:29+03:00

В городе определились с кандидатурами получателей Почетных грамот и знаков «За заслуги перед городом Тамбовом»

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В областном центре определились с кандидатурами горожан, которые получат Почетную грамоту и знак «За заслуги перед городом Тамбовом». Фотографии обладателей этих наград разместят на городской доске Почета.

Почетные грамоты в этом году присвоили девятнадцати жителям города. Среди них медики, преподаватели вузов, предприниматели, а также: настоятельница Вознесенского женского монастыря города Тамбова игумения Тавифа; замглавы администрации города Антонина Колодина; председатель КСП Тамбова Александр Лапкин; главный специалист управления по связям с общественностью мэрии Галина Мешкова; начальник отдела молодёжных программ и государственной политики в сфере патриотического воспитания управления общественных связей и информационной политики аппарата главы администрации Тамбовской области Ольга Негрова; зампредседателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен и помощник председателя Тамбовской городской Думы Сергей Хомутинкин.

Кроме того, Почётную грамоту получит коллектив Тамбовского вагоноремонтного завода.

Обладателями почётных знаков «За заслуги перед городом Тамбовом» станут пятеро жителей областного центра. Среди них сотрудник завода «Электроприбор» Анатолий Духов, проректор ТГТУ Дмитрий Муромцев, протоиререй Георгий Неретин, доцент ТГТУ Анастасия Сергеева и актёр «Тамбовтеатра» Юрий Томилин.

ИСТОЧНИК KP.RU