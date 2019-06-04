В Тамбовской области злостную неплательщицу алиментов привлекли к уголовной ответственности

СЕГОДНЯ 11:14 2019-06-04T11:14:35+03:00

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В Уметском районе мать двоих дочерей 9 и 7 лет осудили за злостное уклонение от уплаты алиментов. Доказано, что она была ограничена в родительских правах и суд обязал ее выплачивать алименты. Однако она этого не делала, в связи с чем женщину привлекли к административной ответственности и назначили наказание в виде обязательных работ, которое она не отбыла без уважительных причин.

Затем в течение года женщина продолжала уклоняться от уплаты алиментов и в итоге задолженность на содержание детей составила более 560 тысяч рублей. При этом она является трудоспособной, но нигде работать не хочет.

- С учетом всех обстоятельств дела и личности подсудимой суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.157 УК РФ и назначил наказание в виде исправительных работ сроком 8 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства, наказание назначено условным с испытательным сроком 8 месяцев. Приговор вступил в законную силу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU