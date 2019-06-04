Тамбовчанин за рулем «Volkswagen Jetta» протаранил световую опору и врезался еще в одну иномарку
В аварии получили травмы два человека
Водитель потерял управление автомобилемФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Серьезная авария произошла 3 июня в 19 часов 25 минут на улице Ленина около дома №337 села Горелое Тамбовского района. Как пояснили в региональном УГИБДД, 53-летний водитель автомобиля «Volkswagen Jetta не справился с управлением своим авто, съехал с проезжей части и налетел на опору ЛЭП, а после еще и врезался в припаркованный автомобиль «Kia Ceed», в котором в момент столкновения никого не было.
- В результате аварии водитель автомобиля «Volkswagen Jetta» и его 57-летний пассажир, получили травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Их на месте осмотрели медики скорой помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU