В Моршанске сгорел рейсовый автобус

СЕГОДНЯ 10:30 2019-06-04T10:30:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 3 июня около 19 часов в городе Моршанске загорелся пассажирский автобус. На место ЧП вызвали пожарных. Водитель своевременно отреагировал на ЧП и сразу эвакуировал людей находившихся в салоне. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области в тушении пожара принимали участие одна единица техники и пожарная бригада в составе 6 человек. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как одна из вероятных, рассматривается версия о технической неисправности автобуса, выпущенного в 2016 году.

Фото "Подслушано у автомобилистов"

ИСТОЧНИК KP.RU