В Моршанске сгорел рейсовый автобус
Пассажиров быстро эвакуировали из салона, поэтому обошлось без жертв
В результате пожара автобус выгорел полностью
Изменить размер текста:
Вечером 3 июня около 19 часов в городе Моршанске загорелся пассажирский автобус. На место ЧП вызвали пожарных. Водитель своевременно отреагировал на ЧП и сразу эвакуировал людей находившихся в салоне. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области в тушении пожара принимали участие одна единица техники и пожарная бригада в составе 6 человек. Причины происшествия сейчас устанавливаются.
Как одна из вероятных, рассматривается версия о технической неисправности автобуса, выпущенного в 2016 году.
Фото "Подслушано у автомобилистов"
ИСТОЧНИК KP.RU