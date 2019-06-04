2019-06-04T10:30:46+03:00
Происшествия

В Моршанске сгорел рейсовый автобус

Пассажиров быстро эвакуировали из салона, поэтому обошлось без жертв
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В результате пожара автобус выгорел полностьюВ результате пожара автобус выгорел полностью
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Вечером 3 июня около 19 часов в городе Моршанске загорелся пассажирский автобус. На место ЧП вызвали пожарных. Водитель своевременно отреагировал на ЧП и сразу эвакуировал людей находившихся в салоне. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области в тушении пожара принимали участие одна единица техники и пожарная бригада в составе 6 человек. Причины происшествия сейчас устанавливаются.

Как одна из вероятных, рассматривается версия о технической неисправности автобуса, выпущенного в 2016 году.

Фото "Подслушано у автомобилистов"

ИСТОЧНИК KP.RU

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