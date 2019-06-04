2019-06-04T10:11:06+03:00
Происшествия

Двух тамбовчан подозревают в вымогательстве денег у водителей большегрузов

Они настойчиво предлагали внести пожертвования в "фонд помощи заключенным"
Ирина БУРЯКОВА
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Оперативники получили информацию о том, что двое ранее судимых жителей Тамбова занимаются вымогательством. Полицейские при помощи коллег из Росгвардии подозреваемых задержали и возбудили в отношении них уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство».

- В рамках расследования найдены и опрошены трое водителей грузовиков стран ближнего зарубежья, которые транзитом проезжали через территорию Тамбовской области. Водители пояснили, что к ним подъезжали неизвестные мужчины и настойчиво предлагали внести пожертвования в "фонд помощи заключенным", - сообщает пресс-служба регионального УМВД. - По словам подозреваемых, внесение денег было по доброй воле самих водителей.

Полицейские также провели обыски в автомобиле злоумышленников и по местам их жительства, где изъяли крупные суммы денег.

- Назначен ряд экспертиз: почерковедческая, экспертиза холодного оружия, физико-химическая, комплексная психолого-лингвистическая. По решению суда оба подозреваемых арестованы и помещены под стражу на период расследования уголовного дела, - подчеркнули в ведомстве. - Устанавливаются и другие потерпевшие, которые могли пострадать от преступных действий подозреваемых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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