На тамбовской трассе после столкновения с погрузчиком погиб мотоциклист
Авария, в которой погиб водитель мотоцикла произошла 3 июня в 18 часов 30 минут на 42 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орёл-Тамбов», проходящей по территории Петровского района.
Как рассказали в региональном УГИБДД, 56-летний водитель погрузчика «ПК-2701» двигаясь по главной дороге попытался повернуть налево и в это время столкнулся с мотоциклом «Irbis Intruder», за рулем которого находился 41-летний мужчина. Он двигался по главной дороге во встречном направлении.
- В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.
Мотоциклист скончался до приезда медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU