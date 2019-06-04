На тамбовской трассе после столкновения с погрузчиком погиб мотоциклист

СЕГОДНЯ 09:33 2019-06-04T09:34:19+03:00

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Авария, в которой погиб водитель мотоцикла произошла 3 июня в 18 часов 30 минут на 42 километре автодороги «Мичуринск-Петровское-Орёл-Тамбов», проходящей по территории Петровского района.

Как рассказали в региональном УГИБДД, 56-летний водитель погрузчика «ПК-2701» двигаясь по главной дороге попытался повернуть налево и в это время столкнулся с мотоциклом «Irbis Intruder», за рулем которого находился 41-летний мужчина. Он двигался по главной дороге во встречном направлении.

- В результате аварии водитель мотоцикла скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

Мотоциклист скончался до приезда медиковФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU