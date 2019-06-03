Тамбовчанина будут судить за половую связь с 15-летней школьницей

СЕГОДНЯ 17:59 2019-06-03T17:59:59+03:00

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На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в начале января этого года обвиняемый в соцсети «Вконтакте» познакомился с 15-летней школьницей, у которой на страничке был указан ее реальный возраст. Они переписывались, а через несколько недель парень пригласил восьмиклассницу на свидание к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. Преступление было выявлено после поступления в следственный орган сообщения из больницы о беременности девушки.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU