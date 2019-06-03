2019-06-03T17:59:59+03:00
Происшествия

Тамбовчанина будут судить за половую связь с 15-летней школьницей

Восьмиклассница забеременела от молодого человека
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в начале января этого года обвиняемый в соцсети «Вконтакте» познакомился с 15-летней школьницей, у которой на страничке был указан ее реальный возраст. Они переписывались, а через несколько недель парень пригласил восьмиклассницу на свидание к себе домой, где по обоюдному согласию вступил с ней в половую связь. Преступление было выявлено после поступления в следственный орган сообщения из больницы о беременности девушки.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине открыли новые корпуса Психоневрологического интерната стоимостью более 247 млн рублей
Тамбовчанин с секатором напал на продавца цветов
Тамбовская область перешла на «цифру»
Тамбовчане могут принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия»
Тамбовские энергетики арендуют авто премиум-класса за 6 миллионов рублей
Тамбовчане вспомнят страшный день начала Великой Отечественной войны
В Мичуринске парень украл из «ГАЗели» аккумулятор
Передвижная флюороустановка путешествует по тамбовским селам
Рекордное число участников пробежали «Зелёный Марафон» Сбербанка
На летний отдых юных тамбовчан потратят более 400 млн рублей
Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку
У жителя Тамбова изъяли более килограмма наркотиков
На "севере" Тамбова организуют генеральную уборку: жителей просят на время убрать автомобили
В областном управлении культуры объяснили причины отставки директора «Тамбовтеатра»
Всемирный день без табака на Тамбовщине отметили надуванием мыльных пузырей
В Тамбовской области мужчина зарезал любовницу, которая требовала от него бросить жену
В страшном ДТП на северном обходе Тамбова, в котором загорелись легковушка и фура, погиб мужчина
Тамбовские полицейские задержали воронежского «алкогастролера»
В Тамбовской области иномарка врезалась в «МАЗ»: среди пострадавших есть дети
Тамбовчан на ночь оставят без холодной воды
Тамбовская область представит на Петербургском экономическом Форуме усадьбу Рахманинова