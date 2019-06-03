2019-06-03T17:49:47+03:00
Здоровье

На Тамбовщине открыли новые корпуса Психоневрологического интерната стоимостью более 247 млн рублей

Они рассчитаны на 189 койко-мест
Ксения АЛЕШИНА
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Губернатор Тамбовщины Александр Никитин открыл два новых корпуса Психоневрологического интерната №3 в посёлке Зеленый Моршанского района - построенный и реконструированный. Работы там начались в 2017 году.

Новые корпуса обошлись более чем в 247 млн рублей, из которых свыше 173 млн рублей выделены из Пенсионного фонда России, а около 74 млн рублей — из регионального бюджета. Они готовы принять 189 пациентов и будут заселены уже в ближайшее время.

- В новых корпусах очень уютно. Комнаты на несколько человек. Холлы для организации групповых занятий по арт-терапии, гарденотерапии. На улице в специальном загоне живут козы, утки – здесь проводятся занятия по зоотерапии. Ввод в эксплуатацию корпуса №3 позволит реализовать новую технологию оказания услуг по сопровождаемому проживанию граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями, тем самым создать новое качество их жизни, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Кроме того, в корпусах оборудовали буфетную, минипрачечную, а также душевые и туалетные комнаты. Рассматривается вопрос о возможности приобретения оборудования для производства бахил для дальнейшей поставки в аптеки и больницы области. Помимо этого планируется закупка оборудования для производства резных свечей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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