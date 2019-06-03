Тамбовская область перешла на «цифру»

СЕГОДНЯ 17:14 2019-06-03T17:14:01+03:00

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Сегодня в тамбовском филиале областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) состоялась церемония отключения аналогового телевидения на территории региона.

- Эпоха заканчивается, все это понимают, но жалеть не надо. Мы рады всему новому. Все будет четко, как гласит девиз перехода на «цифру», - сказал директор тамбовского ОРТПЦ Александр Сидоренко.

Сразу после отключения аналогового вещания на региональную «горячую линию» стало поступать множество звонков. Именно поэтому операторы колл-центра переходят на круглосуточный режим работы. Чаще всего люди звонят, чтобы пригласить волонтеров для настройки телевизора или узнать технические вопросы настройки оборудования. Телефон «горячей линии» для жителей Тамбова и Тамбовского района - 78-61-00, для жителей остальных городов и районов области - 8-800-201-1396.

- Отметим, что все телевизоры, которые куплены после 2013 года, как правило, поддерживают формат DVB-T2 и позволяют смотреть 20 цифровых каналов. Точно проверить, доступен ли такой формат, можно в документах, которые прилагаются к телевизору. Для того чтобы настроить на старых телевизорах цифровые каналы, требуется наружная дециметровая антенна и приставка, которая поддерживает формат DVB-T2, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Купить цифровую приставку можно в магазинах электроники, а также в отделениях «Почты России».

- Сам переход технически прошел успешно, были отключены аналоговые передатчики. До 10 июня зрители на аналоговых каналах будут видеть проморолики и телефоны, куда можно обратиться за помощью для настройки цифрового тв. Для нас главное, чтобы отключение аналогового вещания прошло спокойно для всех жителей страны, - прокомментировал Директор департамента надзорно-разрешительной работы РТРС Юрий Журавель.

ИСТОЧНИК KP.RU