2019-06-03T17:11:35+03:00
Общество

Тамбовчане могут принять участие во Всероссийском фестивале авторской песни «Гринландия»

Мероприятие пройдет под девизом «Я люблю тебя, жизнь!»
Ксения АЛЕШИНА
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Фестиваль будет проходить в Кировской областиФестиваль будет проходить в Кировской области
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С 19 по 21 июля года на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области будет проходить 27-ой Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», куда приглашают и тамбовчан. Оргкомитет уже начал принимать заявки от участников и гостей фестиваля.

В этом году девиз «Гринландии», строчка из песни Иосифа Кобзона - «Я люблю тебя, жизнь!». Его выбрали не случайно, поскольку в прошлом году фестивалю было присвоено имя этого легендарного певца. Несколько лет Кобзон являлся председателем жюри и дал путевку в жизнь целому поколению молодых исполнителей.

- Лучшие авторы и исполнители получат возможность выступить перед широкой публикой непосредственно на фестивале «Гринландия».Кстати, программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной, в том числе и творческая часть фестиваля. Одновременно будут работать четыре сцены: главная, малая, военно-патриотическая и молодежная. Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько лагерей: регионов России, семейный и корпоративный лагеря. Оргкомитет уже принимает заявки на заселение. Гостей ждут спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам. В детском городке откроется «Академия сказок», где ребята смогут заняться рукоделием, поучаствовать в конкурсах и поиграть в подвижные игры, - сообщают организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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