Тамбовские энергетики арендуют авто премиум-класса за 6 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 16:49 2019-06-03T16:51:29+03:00

Аренда такой машины обойдется в 2 миллиона рублей за год

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Эксперты проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в Тамбовской области выявили закупку акционерного общества «Тамбовская областная сбытовая компания» на оказание услуг лизинга (финансовой аренды) на поставку автомобиля Kia К900. Начальная цена контракта превышает 6 млн руб.

По мнению общественников, эта закупка является расточительной и нецелесообразной.

- В заявленных технических характеристиках содержатся явно избыточные требования к автомобилю: интерьер с отделкой премиальной кожей NAPPA, вставки из натурального дерева, проекционный дисплей на лобовое стекло, аудиосистема Lexicon с 16 динамиками, сабвуфером и внешним усилителем, фоновая подсветка интерьера (64 оттенка) и так далее», – рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Катаев.

Он отметил, что Тамбовская областная сбытовая компания оказывает общественно значимую услугу на поставку электроэнергии для граждан, в том числе для социально незащищенных слоев населения. Закупка дорогостоящего автомобиля этой организацией по сути, оплачивается населением в виде платежей за электроэнергию, пояснил эксперт.

- Возникает вопрос о целесообразности поставки автомобиля премиум-класса, да еще и в лизинг сроком на 36 месяцев. Когда речь идет об энергосбытовых, ресурсоснабжающих компаниях и организациях, нужно в первую очередь понимать, что потребительские деньги, которые люди платят за тарифы и услуги, должны в первую очередь идти на ремонт коммуникаций, улучшение качества и эффективности оказываемых услуг с тем, чтобы их стоимость в конечном итоге снижалась, а не повышалась. Вместо этого мы видим закупку в лизинг автомобиля с явно завышенными потребительскими свойствами, что ставит под сомнение производственную необходимость в данном авто для основного вида деятельности указанной организации, – подчеркнул Катаев.

Региональное отделение Народного фронта в Тамбовской области направило запрос в адрес заказчика с просьбой разъяснить необходимость данной закупки.

ИСТОЧНИК KP.RU