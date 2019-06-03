В Мичуринске парень украл из «ГАЗели» аккумулятор
Мичуринские полицейские раскрыли кражу, совершенную еще 1 марта текущего города. Неизвестный украл из незапертой «ГАЗели», принадлежащей 45-летнему мужчине, аккумулятор. Обнаружив пропажу, владелец автомобиля обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника нашли и задержали. Им оказался 24-летний молодой человек. Во время допроса он сознался в краже и рассказал, что продал аккумулятор неизвестным лицам. Выяснилось, что ранее парень уже совершал подобные кражи.
- В настоящий момент в отношении парня возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции рекомендую автовладельцам соблюдать осторожность и не оставлять открытыми двери и окна автомобиля. Также не рекомендуется оставлять на видном месте деньги и ценное имущество. Будьте бдительны!, - сообщают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU