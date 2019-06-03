Передвижная флюороустановка путешествует по тамбовским селам

СЕГОДНЯ 14:46 2019-06-03T15:24:19+03:00

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В населенные пункты Моршанского района прибыла передвижная флюороустановка Тамбовского областного противотуберкулезного диспансера. Каждый день с ее помощью медики обследуют более 100 жителей отдаленных сел.

Уже выявлено несколько пациентов с подозрением на различные заболевания органов грудной клетки. Их отправили на дообследование, после чего будет назначено необходимое лечение.

- Всего с помощью передвижной флюороуставки предстоит обследовать 3525 жителей района. Сельчане довольны возможностью пройти обследование не выезжая за пределы своего населенного пункта, - сообщает региональное управление здравоохранения Тамбовской области.

Как отмечают в управлении, за последние пять лет заболеваемость туберкулезом на Тамбовщине сократилась в полтора раза, а доля пациентов с запущенными формами легких - в три раза. Это связано с тем, что большинство жителей области своевременно проходят диагностические обследования.

- Профилактика заболеваемости и снижение смертности от социально-опасных заболеваний являются одними из целей нацпроекта «Здравоохранение». Заболеваемость туберкулезом к 2025 году должна снизиться на 80 процентов, а смертность на 90 процентов, - комментируют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU