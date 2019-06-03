2019-06-03T14:15:14+03:00
Общество

На летний отдых юных тамбовчан потратят более 400 млн рублей

В этом сезоне летние лагеря посетят свыше 61 тысячи детей
Ксения АЛЕШИНА
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В этом году объем финансирования на проведение детской оздоровительной кампании в Тамбовской области составит 414,2 млн рублей, что немного побольше уровня прошлого года. Путевка в летний лагерь для ребенка будет стоить 14 715 рублей.

Более 61 тысячи детей отправятся на каникулы в загородные и профильные лагеря, лагеря дневного пребывания, а также в палаточные лагеря. Из них около 60% - ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, на побережьях Черного и Азовского морей отдохнут 480 юных тамбовчан.

- Реестр организаций отдыха и оздоровления детей согласован с Управлением Роспотребнадзора и Управлением МЧС России по Тамбовской области. В него включены 555 организаций. Роспотребнадзор сообщил, что санитарно-эпидемиологические заключения выданы всем лагерям, которые планируют работу в летнюю оздоровительную кампанию.До открытия и начала летней кампании проведена проверка 226 лагерей. Территории лагерей, где были обнаружены клещи, обработаны и при повторных проверках насекомые там не обнаружены, - комментируют в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В администрации сообщают, что по сертификатам будет реализовано пять тысяч путевок. Эта возможность есть у восьми предприятий, которые работают в сфере организации отдыха. В этом году популярность набирают профильные смены, их будет 36, в том числе четыре новые смены:«Место действия — театр», «Жемчужинки сцены», «Волонтеры за безопасность дорожного движения», «Юнармеец». Две первые смены посвятят Году театра в России.

По словам начальника регионального управления соцзащиты и семейной политики Анны Ореховой, на сегодняшний день не все заявления родителей на отправку детей в летние лагеря удается удовлетворить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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