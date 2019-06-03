Тамбовские выпускники сдают ЕГЭ по русскому языку

СЕГОДНЯ 13:38 2019-06-03T13:38:26+03:00

Это обязательный экзамен для получения аттестата и поступления в вузы, как и математика

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Сегодня, 3 июня, тамбовские одиннадцатиклассники сдают второй обязательный экзамен — русский язык. От его результата зависит выдача аттестата о среднем общем образовании. Чтобы получить этот документ, необходимо набрать набрать 24 тестовых балла, а для поступления в университет нужно заработать 36 баллов.

Результаты ЕГЭ выпускники узнают 18 июня. Тот, кто окажется несогласным с выставленными баллами, может подать апелляцию с 19 по 20 июня. Раньше этой даты выпускники смогут ознакомиться с предварительными результатами экзамена в личном кабинете на портале госуслуг.

- Как показали результаты государственной итоговой аттестации 2018 года в Тамбове, уровень обученности по русскому языку составляет 100 процентов, средний тестовый балл — 76,5. Ежегодно часть выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. В 2018 году максимальное количество баллов набрали 6 человек, - сообщили в информационном управлении администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU