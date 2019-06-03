У жителя Тамбова изъяли более килограмма наркотиков

СЕГОДНЯ 13:16 2019-06-03T13:23:50+03:00

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В конце весны оперативникам поступила информация, что житель Тамбова пытается организовать сеть тайников с наркотиками. Полицейские установили, что этот молодой человек передвигается на автомобиле «Тойота Камри» и 30 мая задержали его.

- В автомобиле 25-летнего тамбовчанина нашли и изъяли 75 граммов гашиша, расфасованного мелкими дозами, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - Молодой человек признался, что решил заработать преступным путем. По месту его жительства и в гараже также проведены обыски, где обнаружен сверток с 1 килограммом гашиша.

В отношении злоумышленника стражи порядка возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU